Covid, studio: al chiuso virus si può trasmettere a più di due metri

I fattori che aumentato il rischio di trasmissione



Il team di ricerca ha inoltre individuato i fattori che più hanno aumentato le probabilità di trasmissione a lunga distanza, tra cui un ricambio d'aria insufficiente, la presenza di flussi d'aria direzionale e attività associate a una maggiore emissione di aerosol, come cantare o parlare ad alta voce. Inoltre, in 13 dei 16 studi, i soggetti ritenuti la fonte dell'infezione erano asintomatici, pre-sintomatici o stavano iniziando ad avere sintomi al momento della trasmissione.



L'importanza di una ventilazione adeguata



"Questa revisione sistematica ha trovato prove che suggeriscono che la trasmissione per via aerea a lunga distanza di Sars-Cov-2 può verificarsi in ambienti interni, come ristoranti, luoghi di lavoro e cori", hanno riferito i ricercatori. "Questi risultati rafforzano la necessità di misure di mitigazione negli ambienti interni, in particolare l'uso di una ventilazione adeguata". Per questo, hanno avvertito i ricercatori, "continuano a essere necessarie indagini ben condotte per valutare il potenziale di trasmissione per via aerea a lunga distanza nelle persone vaccinate e con varianti di Sars-Cov-2 più trasmissibili, come Omicron".