Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie di oggi 3 giugno. LIVE

Sono 17.193 i nuovi contagi e 79 i morti in 24 ore secondo gli ultimi dati del ministero della Salute. Ricoveri in calo (-289), su intensive (+3) ( IL BOLLETTINO MAPPE E GRAFICHE ). Stop al green pass per l'ingresso in Italia. Negli Usa le vaccinazioni anti-Covid per i bambini sotto i 5 anni potranno prendere il via già dal 21 giugno, se nelle prossime settimane arriverà il via libera delle autorità federali. Lo ha annunciato il coordinatore della Casa Bianca per la risposta al Covid, Ashish Jha. Il governo federale metterà a disposizione 10 milioni di vaccini per le autorità statali e locali per avviare le vaccinazioni su larga scala degli under 5.