Covid, intesa raggiunta in Ue: sarà malattia professionale

7/10 ©Ansa

In Italia - ricorda l'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri - un primo intervento per sanare in ambito lavorativo la mancanza di una copertura assicurativa per i decessi da Covid-19 è stato già attuato dall’Inail, che ha riconosciuto un risarcimento ai medici dipendenti, parificando retroattivamente il Covid-19 a infortunio sul lavoro