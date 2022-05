Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 22 maggio. LIVE

MAPPE

Nuovo allarme in Corea del Nord: segnalati 186mila nuovi casi di "febbre" che si sospetta siano riconducibili a infezioni da coronavirus. Ciò porterebbe a 2,64 milioni il numero totale dei contagi nel Paese governato da Kim Jong-un. Il presidente americano Joe Biden: "Abbiamo offerto vaccini a Pyongyang, ma non abbiamo ricevuto risposta". In Italia si registrano 23.976 nuovi contagi su 231.931 tamponi processati. I decessi sono 91 ( BOLLETTINO GRAFICHE ). Con la dose booster del vaccino anti-Covid l'efficacia contro la malattia severa si attesta all'88%. Lo evidenzia il report esteso dell'Iss che fotografa la pandemia sotto la variante Omicron. Quasi 500mila reinfezioni in 9 mesi.