Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 23 maggio. LIVE

"Quando siete in uno spazio interno, dovreste indossare una mascherina", ha detto il coordinatore della risposta al Covid-19 della Casa Bianca, Ashish Jha che ha aggiunto come l'amministrazione Biden preveda una probabile nuova ondata di contagi da in autunno e inverno. L'ultimo bollettino del ministero della Salute registra 17.744 positivi e 34 vittime in Italia. Tasso di positività all'11%