2/10 ©Ansa

A tirare il freno è in primis il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, che sull’opportunità di togliere o meno le mascherine a scuola afferma: “Ci affidiamo al mondo della salute” e ricorda che “non siamo ancora fuori. Qualcuno mi dice: 'Perché posso andare in un ristorante o stare fra di noi ed invece a scuola devo portarla la mascherina?' Perché a scuola ci si sta cinque ore. Siamo già arrivati in fondo, un attimo di cautela"

Scuola, concorso straordinario bis per i docenti precari: pubblicato il bando in Gazzetta