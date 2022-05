1/10 ©IPA/Fotogramma

Il Ministero dell’Istruzione ha reso nota la procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado che residuano dalle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2021/2022

