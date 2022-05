Mobilità docenti 2022, pubblicati i trasferimenti: come e dove vederli

La procedura consiste nel trasferimento di sede o ruolo di docenti, personale educativo e insegnanti di religione con contratto a tempo indeterminato. Il trasferimento viene pubblicato oggi nell’albo online dell’Ufficio territoriale di destinazione e i beneficiari vengono avvisati per mail ascolta articolo Condividi

Escono oggi, martedì 17 maggio, gli esiti delle domande di mobilità dei docenti presentate a marzo per l’anno scolastico 2022/2023. La procedura di mobilità consiste nel trasferimento di sede o ruolo di docenti, personale educativo e insegnanti di religione con contratto a tempo indeterminato. La domanda quest’anno poteva essere presentata dal 28 febbraio al 15 marzo 2022, come stabilito dall’ordinanza del ministero dell’Istruzione pubblicata il 25 febbraio che, come ogni anno, aveva avviato le procedure di mobilità del personale docente, educativo e Ata per il prossimo anno scolastico. Ecco dove vedere gli esiti di quest’anno.

Come si presentava domanda vedi anche Mascherina a scuola, Costa a Sky TG24: "Possibile toglierla in classe" La domanda di mobilità andava compilata e inoltrata sul portale online del ministero dell’Istruzione, nella sezione dedicata alle Istanze. Per i docenti di religione cattolica era stata invece predisposta un’apposita ordinanza e hanno douuto compilare la domanda utilizzando il Modello disponibile alla voce Modulistica – Mobilità del portale. Per accedere al sito occorreva essere registrati all’area riservata del Portale ministeriale, oppure si poteva accedere usando le credenziali Spid. La domanda doveva essere inoltrata entro il termine ultimo fissato dall’ordinanza, che quest’anno era il 15 marzo per il personale docente e il 21 marzo per il personale educativo.

Dove vedere gli esiti vedi anche Covid, si accende il dibattito sulle mascherine a scuola: le posizioni L’elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento viene pubblicato entro oggi nell’albo online dell’Ufficio territoriale di destinazione. Accanto a ogni nominativo viene indicata la scuola di destinazione, la tipologia di posto richiesto, il punteggio complessivo, le eventuali precedenze. Ai docenti che hanno ottenuto il trasferimento viene data comunicazione anche via mail all’indirizzo inserito nel portale Istanze online. A chi non ha ottenuto il trasferimento viene comunicato sempre per posta elettronica e l’esito della propria domanda è visibile anche sul portale online. Contemporaneamente, gli Uffici comunicano l’esito alla scuola di provenienza, alla scuola di destinazione e alla ragioneria territoriale dello Stato. I dirigenti scolastici devono comunicare l’avvenuta assunzione di servizio dei docenti trasferiti all’Ufficio e alla ragioneria.