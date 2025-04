Delitto di Garlasco, convocata in caserma la madre di Andrea Sempio

Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, l’uomo indagato dalla Procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco , è stata convocata dai carabinieri. Proprio nella giornata di oggi verrà ascoltata nella caserma di via Moscova, a Milano, come persona informata sui fatti. Probabilmente gli inquirenti parleranno con lei circa alcuni elementi legati ai movimenti del figlio la mattina del delitto come, ad esempio, gli orari degli spostamenti dello stesso Sempio, amico del fratello della vittima, e lo scontrino del posteggio di Vigevano (Pavia) che il ragazzo decise di tenere su suggerimento dei suoi genitori, come ha dichiarato la donna in una recente intervista televisiva.

La difesa di Andrea Sempio

"Non c'entro nulla, sono innocente". Queste sono state le parole di Andrea Sempio a Sky TG24, in riferimento all'omicidio di Garlasco, per il quale è stato condannato in via definitiva a 16 anni Alberto Stasi, all'epoca fidanzato della ventiseienne. "La Procura vada pure a controllare – ha spiegato ancora Sempio - non c'è nessun contatto tra me e Chiara, di nessun tipo. Non c'è nessun collegamento tra me e lei in quegli anni". "Il dna? Io frequentavo la casa – ha proseguito - quindi tracce mie in giro è molto probabile che ci siano. Solo dopo la casa è diventata una scena del crimine. Credo si tratti però di un dna da contatti con oggetti e non da contatto diretto. Un cuscino, una sedia, qualcosa che potesse essere stato messo a disposizione di un ospite", ha concluso, dopo la sua iscrizione nel registro degli indagati. Sempio, che all'epoca dei fatti aveva 19 anni, era già stato al centro delle indagini tra il 2016 e il 2017, sollecitate da parte dei legali di Alberto Stasi sul dna trovato sotto le unghie della ragazza. Le accuse nei suoi confronti erano poi state archiviate. Ma di recente il 37enne ha ricevuto un avviso di garanzia. L'accusa è di omicidio in concorso con ignoti o con Alberto Stasi. Secondo l'esito di uno studio svolto dai consulenti genetisti Ugo Ricci e Lutz Roewer, incaricati dall'attuale legale di Stasi, sotto le unghie della vittima sarebbe stato individuato il dna dello stesso Sempio.