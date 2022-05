Bimbe e bimbi diversi nella malattia: dalla Sip la guida su differenze

Presentata dalla Società italiana di pediatria, in occasione del 77esimo congresso a Sorrento, è stata realizzata con l'intento di aiutare i genitori a orientarsi nei confronti dell'approccio di genere in medicina

Maschi e femmine sono diversi sin dalla nascita anche sul fronte della salute, con differenze nella prevalenza di patologie, nella risposta alle terapie e nella prognosi. Per questo è importate studiare e investire nella "medicina di genere" anche in ambito pediatrico. Alcune differenze si manifestano già nei primi anni di vita, altre, invece, diventano più evidenti dopo la pubertà e in età adulta. Con l'intento di aiutare i genitori a orientarsi nei confronti dell'approccio di genere in medicina, la Società italiana di pediatria (Sip), in occasione del 77esimo congresso a Sorrento, ha presentato la prima Guida sulle differenze di genere in età pediatrica.