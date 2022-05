Covid, mascherina in aereo: quando e su quali voli va indossata

1/10 ©Ansa

Dal 16 maggio negli aeroporti e nei voli interni all’Unione europea non è più necessario indossare obbligatoriamente la mascherina anti-coronavirus. In Italia la normativa in vigore prevede invece che venga indossata almeno fino al prossimo 15 giugno. Cosa cambia quindi, per chi vola da o verso l’Italia?

