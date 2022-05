Perché negli Stati Uniti manca il latte in polvere

1/11 ©IPA/Fotogramma

Negli Stati Uniti continua a mancare il latte in polvere per neonati e la Casa Bianca corre ai ripari. Il presidente Joe Biden, lo scorso 18 maggio, ha annunciato che ricorrerà al Defense Production Act – legge del 1950 varata in occasione della guerra in Corea – per ordinare alla filiera industriale di dare priorità alla produzione di latte in polvere (baby-formula) rispetto ad altre merci

