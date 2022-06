Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie di oggi 4 giugno. LIVE

MAPPE

In Italia registrati 9.429 nuovi casi di contagio, secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute. I decessi sono 40. Tasso di positività al 13,3% ( BOLLETTINO GRAFICHE ). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende al 7,1% (dato sempre al 2 giugno) rispetto al 9% della settimana precedente. Lo indica l'Iss nel monitoraggio settimanale. Diciannove Regioni sono classificate a rischio basso ma due Regioni sono equiparate a rischio moderato. Negli Usa le vaccinazioni anti-Covid per i bambini sotto i 5 anni potranno prendere il via già dal 21 giugno, se nelle prossime settimane arriverà il via libera delle autorità federali. Lo ha annunciato il coordinatore della Casa Bianca per la risposta al Covid, Ashish Jha. Il governo federale metterà a disposizione 10 milioni di vaccini per le autorità statali e locali per avviare le vaccinazioni su larga scala degli under 5.