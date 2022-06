Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie di oggi 5 giugno. LIVE

Giappone, 740.000 vaccini Moderna inutilizzati

Circa 740.000 vaccini Moderna vicini alla data di scadenza andranno persi in Giappone, a fronte di una domanda inferiore alle attese per la terza dose. Lo rivela una indagine della agenzia Kyodo, condotta a metà maggio, segnalando che in 27 grandi città dell'arcipelago gran parte delle scorte del siero prodotto dall'azienda farmaceutica statunitense avevano una scadenza tra aprile e giugno. Il vaccino della Moderna ha una data limite di impiego di 9 mesi, a differenza di quello Pfizer con una durata di 12 mesi. Nel sondaggio, inoltre, si evince la riluttanza di ampie fascia della popolazione più giovane a ricevere la terza dose, per via delle reazioni avverse, tra cui dolori alle articolazioni e febbre, più frequentemente segnalate con le iniezioni di Moderna rispetto a Pfizer. Secondo i dati del governo, in Giappone sono circa 75 milioni su 126 milioni di abitanti le persone ad aver ricevuto il booster (59,8%), 31 milioni dei quali hanno usato Moderna e 44 milioni il siero della Pfizer.