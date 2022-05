Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie dell'8 maggio. LIVE

Il ministro della Salute Speranza a Sky TG24 ribadisce di usare la mascherina " in tutte le occasioni in cui c'è rischio di contagio ". Per i luoghi di lavoro, precisa, non c'è un obbligo di legge ma le "organizzazioni di rappresentanza hanno scelto di mantenere i protocolli vigenti che indicano l'uso della mascherina come corretto". Secondo un rapporto dell'Iss , nell'ultima settimana "la percentuale di reinfezioni sul totale dei casi segnalati risulta del 5%, in aumento rispetto al 4,5% della settimana precedente". Il tasso di mortalità per i non vaccinati è circa 8 volte più alto rispetto ai vaccinati con dose booster. Secondo i dati del Ministero della Salute riferiti alle ultime 24 ore sono 40.522 i nuovi casi di Covid-19 in Italia e 113 i morti. A fronte di 305.563 tamponi effettuati il tasso di positività si attesta al 13,3%. Calano i ricoveri ordinari (-349) e le terapie intensive (-8). ( BOLLETTINO