Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 6 marzo. LIVE

Sono 39.963 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.974, ovvero 323 in meno rispetto a venerdì. Il ministro della Salute Speranza: "Per l'addio al Green pass valutiamo passo dopo passo. L'impegno del Governo è quello di superare lo stato d'emergenza", ma non significa d'un tratto magicamente essere fuori da ogni vincolo perché il Covid continua ad essere una sfida con cui fare i conti"