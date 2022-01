La campana trafugata della Costa Concordia

"Era il simbolo della nave, piccolina, mica come quelle delle chiese. Suonava ogni volta che la nave giungeva in porto. Stava a prua e con i rintocchi misurava la lunghezza della catena dell'ancora mentre scendeva in acqua". Se la ricorda bene, la campana della Costa Concordia, Giovanni Rossi - ex assessore al porto dell'Isola del Giglio - nonchè uno dei soccorritori più attivi quella maledetta notte di venerdì 13 gennaio 2012.

La campana trafugata

Anche Luca Falcone, attuale comandante del nucleo Carabinieri subacquei, ha in mente la campana. Dieci anni fa coordinò il team che da subito si mise all'opera - su ordine della magistratura - per recuperare materiale utile alle indagini. La ricorda luccicare nelle acque del mare toscano nei primi video girati dalla sua squadra sulla nave sommersa.

Ritorno sull'Isola

Siamo andati al Giglio con il tenente colonnello Falcone. Una delle prime cose di cui parliamo è proprio la campana. Ci spiega che - tornato ad immergersi qualche mese dopo le prime operazioni - scoprì che quell'oggetto non c'era più. Bastò confrontare i video girati nei momenti appena successivi il disastro con quelli di qualche mese dopo. Nei video più recenti la campana era scomparsa. Dov'era finita? Chi puo' dirlo.

Per l'ex assessore Giovanni Rossi, a prenderla potrebbe essere stato qualcuno che lavorava sulla nave. Prove però non ce ne sono. La procura di Grosseto, sotto la guida dell'ex procuratore capo Francesco Verusio, valutò inizialmente se aprire un fascicolo sulla scomparsa della campana e sulle denunce di alcuni sub sciacalli. Ma non fu avviata alcuna indagine.

I tesori della nave

Così come sulla nave c'era la campana, c'erano anche valori per milioni di euro. La Concordia era un vero e proprio museo d'arte contemporarea galleggiante, con quadri, statue, opere d'arte, per non citare il Casino, le profumerie e le gioiellerie visitate ogni giorno da migliaia di passeggeri. E poi c'erano i valori abbandonati dalle persone prese dal panico nella confusione dei momenti successivi all'impatto sullo scoglio delle Scole. Al buio, dopo il blackout sulla nave, non c'era certo il tempo per tornare in cabina, aprire la cassaforte e prendere i valori (a parte che una cassaforte senza energia elettrica probabilmente non poteva nemmeno essere aperta).

"Su navi del genere non c'era mica roba da mercatini." Ci tiene a dire Rossi. "Nella cambusa c'erano seimila bottiglie di Champagne".