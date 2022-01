Naufragio Costa Concordia, il ruolo cruciale dei sommozzatori. VIDEO

I sub furono essenziali nelle operazioni di soccorso e di ricerca dei dispersi del naufragio, avvenuto il 13 gennaio 2012 al largo dell'Isola del Giglio. Ma non solo: furono impiegati anche nelle delicate attività che portarono alla rimozione del relitto

"Ci sono tavoli e sedie ammassati contro le pareti, moquette che formano barriere, poi il buio dei locali interni. Si tratta di operazioni che vengono eseguite con molta attenzione e che prevedono situazioni con grosse difficoltà, non solo tecniche, ma anche psicologiche e di orientamento, perché bisogna fare i conti con l'oscurità e con locali sottosopra". Con queste parole Francesco Paolillo, portavoce della Capitaneria di porto di Livorno, descrisse il difficile compito dei sommozzatori impiegati per cercare i dispersi della Costa Concordia, naufragata all'Isola del Giglio il 13 gennaio 2012 ( LO SPECIALE ). Una presenza fondamentale, dato che l'incidente aveva fatto inclinare la nave fino a sommergerne completamente un lato ( LE IMMAGINI - CHE FINE HA FATTO LA NAVE - GLI INTERNI PRIMA E DOPO LA TRAGEDIA ).

Il ritrovamento dei corpi e la rimozione del relitto

Per soccorrere eventuali sopravvissuti al naufragio e recuperarne i corpi, vennero impiegati vari nuclei di sommozzatori, tutti ad alta specializzazione, muniti della mappatura della nave. Le ricerche andarono avanti per molto tempo: a diversi mesi dalla tragedia mancavano ancora due corpi, quelli della passeggera Maria Grazia Trecarichi e del cameriere Russel Rebello. Fu lui l'ultimo a essere ritrovato, nel novembre 2014. I sommozzatori hanno svolto un ruolo cruciale anche nelle fasi che hanno portato alla rimozione del relitto. Proprio durante una di queste, un sub perse la vita: si trattava dello spagnolo Israel Franco Moreno, rimasto gravemente ferito a causa di una lamiera. È considerato la 33esima vittima, seppur indiretta, del naufragio (LE STORIE DELLE VITTIME - LA RIMOZIONE DEL RELITTO - L'EX COMANDANTE SCHETTINO).