Costa Concordia, l'interno della nave dopo il rigalleggiamento. VIDEO

Il 14 luglio 2014 Nick Sloane, il comandante del rescue team per il raddrizzamento della Costa Concordia, ha dato il via alla fase di rigalleggiamento per preparare la nave al suo ultimo viaggio fino al porto di Genova Pra'-Voltri, dove è stata smantellata. Quelle che vedete nel video girato in quei giorni, sono immagini in esclusiva che raccontano di come la nave avesse davvero un'anima. Era la crociera "Profumo d'agrumi", una settimana da trascorrere in coppia o in famiglia, all’insegna del relax e del divertimento. Gli interni della Costa Concordia, come si può vedere, erano sfarzosi, eleganti e maestosi. In chiara contrapposizione con il ferro e la ruggine del relitto, che riverso su un fianco per due anni ha occupato il panorama davanti all’isola del Giglio.