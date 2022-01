6/12 ©Ansa

"Possiamo definirlo un montaggio al contrario. In altre parole, una decostruzione", ha detto in un'intervista a Petrolio Alessandro Orsolini, responsabile smaltimento della Concordia. "Essendosi inclinata nell'incidente, metà dalla nave era quasi in condizioni operative, per così dire. L'altra metà, essendo stata sommersa per due anni, aveva subìto un importante deterioramento". I componenti a essere tolti per ultimo sono stati i motori della nave

Dieci anni dalla tragedia della Costa Concordia: il racconto per immagini