Costa Concordia, il ricordo dei gigliesi 10 anni dopo. VIDEO

Quando la nave naufragò al largo del Giglio, nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012, furono proprio i cittadini dell’isola i primi a prestare soccorso. Grazie al passaparola si riunirono al molo e si diedero da fare nell’aprire case, scuole, chiese e per organizzare scialuppe per portare in salvo le persone bloccate sulla nave. Il sindaco Sergio Ortelli, il vicesindaco Mario Pellegrini e l’assessore alla Portualità Giovanni Rossi raccontano quelle ore a Sky TG24 Condividi

La notte del 13 gennaio 2012, quando la Costa Concordia naufragò al largo dell’isola del Giglio, furono proprio i cittadini gigliesi i primi a prestare soccorso e offrire solidarietà ai naufraghi (LO SPECIALE - IL NAUFRAGIO IN 25 FOTO - CHI ERANO LE VITTIME). A dieci anni da quella notte, il sindaco Sergio Ortelli, il vicesindaco Mario Pellegrini e l’assessore alla Portualità Giovanni Rossi ricordano quei momenti, raccontando quelle ore concitate a Sky TG24. Grazie a un rapido passaparola, i cittadini corsero al molo per rendersi conto del dramma che stava accadendo davanti ai loro occhi. “Una volta che è stato capito che si stava consumando una tragedia, che la nave stava evacuando più di 4.000 persone, lì è scattata la solidarietà di tutti, anche della squadra che stava alle mie spalle”, racconta Ortelli. “Abbiamo aperto le case prima di tutto. Gli ordini che davo erano recepiti immediatamente: aprire i negozi, aprire le scuole, perché erano riscaldate, aprire gli asili, aprire le chiese. Quindi aprire i luoghi che potevano contenere tante, tante persone, perché tante persone stavano arrivando dalla nave" (L'EX COMANDANTE SCHETTINO - LA NAVE PRIMA E DOPO IL DISASTRO).

Il sindaco: “Sul molo arrivavano dalle 800 alle 1.000 persone a ogni sbarco” "Il primo livello di intervento della Protezione Civile è quello costituito dalla popolazione”, racconta l’ex sindaco dell’isola. “La popolazione ha assunto un ruolo importantissimo. Famiglie intere hanno ospitato altre famiglie e poi magari sono tornate al porto a dare mano a chi ne aveva bisogno”, ricorda Ortelli parlando dei suoi concittadini. Il ricordo più vivido è “la grande quantità delle persone che sbarcavano sul molo alle mie spalle. È un budello di territorio, non poteva contenere tanta gente”. Ma sul molo “sbarcavano dalle 800 alle 1.000 persone ogni volta che arrivavano le scialuppe. Per cui, una delle prime cose che facevo, era di spostarle verso il centro della piazza, in modo tale che dessero spazio a quelli che arrivano dopo".

Mario Pellegrini: “Sono salito sulla nave per portare aiuto” vedi anche Dieci anni dal naufragio della Costa Concordia, il racconto in 25 foto È poi l’ex vicesindaco dei gigliesi, Mario Pellegrini, a ripercorrere le ore concitate di quella notte. Pellegrini salì a bordo della Costa Concordia per cercare di coordinare da lì i soccorsi, rischiando la sua stessa vita. “C’era confusione. Tutti parlavano con tutti. Chi cercava i rimorchiatori, chi cercava di far salire il comandante a bordo. Ma nessuno parlava con noi amministratori che dovevamo poi aiutare tutte queste persone che stavano sbarcando”, ricorda. Da lì la decisione di salire sulla crociera. “C’erano persone impaurite. Io ho cercato un collegamento, che non sono riuscito a trovare. Poi ho visto che sul lato destro del Ponte 3 c'erano un sacco di persone che avevano bisogno di essere caricate sulle scialuppe che facevano avanti e indietro la spola con l'isola, quindi mi sono messo ad aiutare, ho fatto quello che potevo fare”, racconta Pellegrini, che poi ricorda le difficoltà nel prestare i soccorsi ai naufraghi rimasti bloccati a bordo. “Bisogna capire che molti erano anziani, c'erano anche tante famiglie con i bambini piccoli. E quando la nave è inclinata in quel verso, c'erano le ringhiere di traverso e quindi farli spostare sulla ringhiera non era una cosa semplice. Rischiavano di cadere sempre in mare".

L’assessore: “Abbiamo salvato 200 persone con le scialuppe” Quella tragica notte Giovanni Rossi, all’epoca assessore alla Portualità dell’isola, fu tra i primi a prestare soccorso ai naufraghi. "C'è stato un allarme generale. Chiaramente non è che c'è stato un filo diretto con chi era sulla nave o con chi era deputato a dare l'allarme. È stato un passaparola fra persone di una piccola comunità”, racconta. “Ovviamente il primo istinto, mio e di altri ragazzi come me, è stato di prendere una scialuppa. Così abbiamo iniziato a fare la spola tra la nave, che ancora era in posizione quasi verticale, e il porto per cercare di portare a terra più gente possibile”. Rossi fece cinque viaggi con la scialuppa: “Con l'ultimo viaggio abbiamo portato a terra più di 160 persone. Quindi in tutto credo che almeno un 200 persone siano state salvate".