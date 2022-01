Costa Concordia, Rebello: "Mio fratello ritrovato dopo 3 anni". VIDEO

"Credevo che un giorno lo avremmo trovato"

Kevin è rimasto per mesi sull'Isola del Giglio in attesa di notizie: "Credevo che un giorno lo avremmo trovato sicuramente. Perché tutte quelle persone, sommozzatori, vigili del fuoco, mi davano quella carica: 'Non ti preoccupare, lo troviamo, non ti preoccupare, lo troviamo'. All'inizio non era facile perché faceva freddo, perché eravamo proprio a gennaio. Non c'era posto per me o per molti di noi per rimanere sull'isola perché, sai, l'isola era chiusa in quel momento". "Facevamo avanti e indietro - racconta a Sky TG24 -. Questo è continuato quasi per quattro mesi. Poi hanno raddrizzato la nave, poi c'è stato il parbuckling. Poi la nave è stata portata via, fino a Genova, dove è rimasta ferma in porto per un periodo e hanno cominciato a fare le ricerche. Anche in quel momento non hanno trovato niente e poi quando è iniziata la fase di stripping, di togliere i pezzi pezzo per pezzo, dopo un po' di mesi hanno trovato i suoi resti" (GLI INTERNI DELLA NAVE PRIMA E DOPO LA TRAGEDIA).