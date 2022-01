Costa Concordia, le tappe del processo all'ex comandante Schettino

Il 13 gennaio 2012 la nave da crociera fa un cambio di rotta per eseguire un "inchino", passando troppo vicino all'isola del Giglio e urtando un gruppo di scogli. Il conseguente naufragio ha causato 32 morti e 157 feriti Condividi

Le operazioni di salvataggio iniziano in ritardo perché per un’ora dalla plancia di comando, incalzati dagli uomini della Capitaneria di Porto, il comandante Schettino e i suoi ufficiali negano la gravità dell’incidente, non lanciano la richiesta di soccorso e minimizzano parlando di un semplice guasto tecnico, un blackout elettrico. Ma la Concordia è già inclinata su un fianco con uno squarcio di 70 metri alla carena. Oggi Francesco Schettino, condannato a 16 anni e un mese di reclusione, pena che sta scontando nel carcere romano di Rebibbia, giura di non aver dimenticato le 32 vittime del naufragio di dieci anni fa.



Le indagini approfondimento Costa Concordia, l'ex comandante Schettino dal naufragio a oggi Il comandante Francesco Schettino viene arrestato subito e poi scarcerato. L’inchiesta della procura di Grosseto punta ad accertare fatti, responsabilità, negligenze ed omissioni. I ruoli del comandante della Concordia e dei suoi ufficiali in plancia di comando prima e dopo l'impatto registrato alle 21.45. La versione fornita non convince i magistrati e viene smentita dalla scatola nera e dalle registrazioni delle conversazioni in plancia di comando. Anche i testimoni raccontano un'altra versione. Per Schettino l'accusa più infamante quella di aver abbandonato la nave. La fuga sullo scoglio per mettersi in salvo con a bordo ancora tante, troppe, vite da salvare.

Il processo leggi anche Costa Concordia, la telefonata De Falco-Schettino: "Vada a bordo, c.." In pochi mesi si chiudono le indagini e si arriva al processo. L'unico imputato è Francesco Schettino. Quattro ufficiali della Concordia e un dirigente della compagnia Costa Crociere patteggiano ed escono dal procedimento con pene confermate in Cassazione che vanno da 1 anno e 11 mesi di reclusione a 2 anni e 6 mesi. Gli occhi delle televisioni di tutto il mondo restano puntati sulla figura di Schettino. Al teatro Moderno di Grosseto sfilano testimoni, protagonisti, sopravvissuti: 71 udienze con 180 testi e 18 periti.

La condanna approfondimento Dieci anni dal naufragio della Concordia, chi erano le 32 vittime L'11 febbraio 2015 arriva la sentenza. Schettino viene condannato a 16 anni e 1 mese di reclusione, la procura ne aveva chiesti 26. Condanna confermata dalla Corte d'Appello di Firenze. Nel maggio del 2017 arriva la sentenza definitiva. La Corte di Cassazione conferma la condanna a 16 anni e un mese di reclusione per omicidio colposo plurimo, naufragio colposo e abbandono della nave. Oggi l'ormai ex comandante Schettino sta scontando la sua pena nel carcere romano di Rebibbia dove si è costituito subito dopo la sentenza della Suprema Corte. Sia Schettino, sia Costa Crociere sono stati condannati in solido al pagamento di risarcimenti ai parenti delle vittime, ai feriti e naufraghi, oltre che alle istituzioni, dopo che la Costa Crociere aveva già risarcito 2.623 passeggeri e 906 membri dell'equipaggio con 85 milioni di euro.