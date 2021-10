2/10 ©Ansa

Secondo i Cobas, però, il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) "non costituisce una svolta nell’uso pubblico e sociale dell’ingente massa di denaro". Tra i punti rivendicati con lo sciopero, riduzione del tempo di lavoro a parità di salario per contrastare la disoccupazione, regola generale del contratto a tempo indeterminato, abolizione Jobs Act e riforma Fornero. In più, anche temi generali del mondo del lavoro, come la parità salariale per le donne, il reddito universale e il potenziamento del trasporto pubblico

Lo sciopero all'aeroporto di Bologna