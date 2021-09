Trenord, domani sciopero dei treni in Lombardia: ecco le info

Si prevedono disagi per coloro che domenica dovranno utilizzare i treni regionali, i convogli delle linee suburbane e anche quelli del servizio aeroportuale, come il Malpensa express

Sciopero del trasporto ferroviari in Lombardia. Come comunica Trenord, azienda che gestisce il trasporto ferroviario regionale, l'agitazione è iniziata alle 3 di domani, domenica 5 settembre, e terminerà alle 2 di lunedì 6 settembre. Si prevedono disagi per coloro che domenica dovranno utilizzare i treni regionali, i convogli delle linee suburbane e anche quelli del servizio aeroportuale, come il Malpensa express. I treni in servizio in queste tratte potranno infatti subire variazioni e/o cancellazioni.

No fasce di garanzia

Lo sciopero è stato proclamato in una giornata festiva: per questo motivo, come riporta la normativa, non sono previste fasce orarie di garanzia né vi saranno treni garantiti. L'unica eccezione riguarda i soli servizi aeroportuali: nel caso in cui i treni dovessero essere cancellati potranno essere istituiti autobus sostitutivi lungo le tratte Milano Cadorna-Malpensa Aeroporto Terminal 1 (senza fermate intermedie e con partenza da via Paleocapa 1, a destra della stazione di Milano Cadorna) e tra Stabio e Malpensa Aeroporto Terminal 1 (senza fermate intermedie). "Maggiori dettagli saranno disponibili seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in tempo reale, sul sito Trenord o tramite la nostra App. Vi invitiamo a prestare attenzione agli annunci sonori e alle informazioni sui monitor trasmessi nella stazioni", si legge sul sito.