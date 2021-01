8/24 ©LaPresse

Su 8.775 tamponi, in Puglia registrati 1.069 positivi: tasso del 12,2%, stabile rispetto a giovedì (12,3%). I nuovi infetti sono: 344 in provincia di Bari, 92 di Brindisi, 111 BAT, 244 di Foggia, 166 di Lecce, 111 di Taranto, 2 residenti fuori regione (1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito). Registrati 24 decessi: 8 in provincia di Bari, 6 di Foggia, 8 di Lecce, 2 di Taranto. I casi attivi sono 52.278. Sono 1.401 i ricoverati con sintomi, 168 quelli in terapia intensiva. In tutto i casi sono 120.967 e i morti 3.150

