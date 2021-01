Covid, Crisanti a Sky TG24: “Contagi reali? 30mila al giorno"

"Misure non sufficienti per fermare il virus"

leggi anche

Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 28 gennaio

Perché i contagi non calano? “Non ci sono misure sufficienti - risponde Crisanti - abbiamo raggiunto un equilibrio tra la capacità del virus di trasmettersi e quella nostra di bloccarlo. Se si vuole raggiungere il risultato di mantenere le attività economiche in piedi e accettare un certo livello di trasmissione, la cosa sta funzionando, ma pagando il prezzo di 500 morti al giorno". Per il docente di Microbiologia “le misure non si realizzano nel giro di 1-2 giorni. Serviva costruire un efficiente sistema di tracciamento e sorveglianza quando i numeri si erano abbassati. Questa cosa doveva essere fatta a maggio-giugno”.