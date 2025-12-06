Offerte Sky
Incidente sulla A5 nel Torinese, morta una bimba di pochi mesi

Cronaca
©Ansa

E' successo all’altezza del Comune di Volpiano, in provincia di Torino. Nell’urto, che ha coinvolto più auto, è rimasta ferita anche la madre della piccola che ha perso la vita

Un tragico incidente si è verificato questa sera, intorno alle 20, sull’autostrada A5 Torino-Aosta, all’altezza del Comune di Volpiano, nel Torinese. Nell’urto che ha coinvolto più auto, le cui cause sono in corso di accertamento, ha perso la vita una  bambina di pochi mesi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gli accertamenti del caso. L'equipe sanitaria ha soccorso anche la madre della piccola rimasta ferita nell'incidente. 

Le indagini della polizia stradale

Nello schianto, in direzione Aosta, tra gli svincoli di Settimo e proprio di Volpiano, stando a quanto emerso, la bimba sarebbe stata sbalzata fuori dal veicolo sul quale viaggiava. Il 118 è intervenuto per i soccorsi ma per la bambina non c'è stato niente da fare. Già scattate le indagini della polizia stradale per far luce su quanto accaduto. 

