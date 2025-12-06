Milano, acceso l'albero di Natale in Piazza Duomo. FOTO

L'abete rosso di 29 metri è dedicato ai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026. Decorato con più di 100mila microled, sulla cima - come l'anno scorso e quello prima - ospita un grande fiocco di neve luminoso
- A Milano è ufficialmente periodo natalizio. Come ogni anno, con un evento ad hoc è stato acceso l'albero di Natale in piazza Duomo, quest'anno dedicato alle Olimpiadi Milano Cortina 2026.
- L'albero di Natale di piazza Duomo è un abete rosso alto 29 metri, arrivato da Dimaro Folgarida dove era stato rimosso per motivi di sicurezza stradale.
- Resta l'impegno per la sostenibilità: la base è la stessa per il settimo anno, mentre in cima brilla un fiocco di neve luminoso che fa da puntale dal 2023.
- Il resto dell'abete è illuminato da più di 100mila microled e da sfere bianche perlate, arricchite dagli emblemi Olimpici e Paralimpici e dalle "5 vibes" grafiche che rappresentano il look dei Giochi.
- All'evento in piazza Duomo hanno partecipato l'assessora comunale allo Sport e Turismo, Martina Riva, il vicepresidente di Regione Lombardia, Marco Alparone, il ceo di Fondazione Milano Cortina 2026, Nevio Devidè, e l'amministratore delegato di Tcl Europe, Carlos Li.
- Alla cerimonia hanno partecipato, in rappresentanza degli atleti olimpici e paralimpici, Martina Caironi (nella foto) ed Enrico Fabris.
- Non sono mancate però le lamentele per gli spazi troppo affollati, con molte persone che sono rimaste a lungo bloccate. La galleria Vittorio Emanuele II- che già da questa mattina presentava un aumentato flusso di persone - è diventata impraticabile anche camminando rasente ai lati.
- Al centro della piazza è stato allestito, oltre all'albero di Natale, anche il maxischermo per seguire la Prima della Scala di domani sera: un ulteriore ostacolo alla fluidità della circolazione. Alcune persone dal vivo si sono lamentate perché "mancava l'aria", altre, parlando con l'Adnkronos, hanno denunciato "una situazione totalmente fuori controllo".
- Inutile provare ad attraversare le vie che portano da Piazza del Duomo a piazza della Scala come via Ugo Foscolo, via San Raffaele e via Silvio Pellico: erano tutte bloccate da un fiume di persone. Un muro di gente anche tra piazza dei mercanti e via Giuseppe Mengoni.