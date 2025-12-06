Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale di Natale di Sky TG24
Arrow-link
Arrow-link
Accensione dell albero di Natale in piazza Duomo, Milano 6 Dicembre 2025 ANSA/MATTEO CORNER

Milano, acceso l'albero di Natale in Piazza Duomo. FOTO

Cronaca fotogallery
10 foto
©Ansa

L'abete rosso di 29 metri è dedicato ai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026. Decorato con più di 100mila microled, sulla cima - come l'anno scorso e quello prima - ospita un grande fiocco di neve luminoso

Cronaca: Ultime Gallery

Milano, acceso l'albero di Natale in Piazza Duomo. FOTO

Cronaca

L'abete rosso di 29 metri è dedicato ai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano...

10 foto
Accensione dell albero di Natale in piazza Duomo, Milano 6 Dicembre 2025 ANSA/MATTEO CORNER

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 6 dicembre: la rassegna stampa

Cronaca

Lo strappo tra Stati Uniti e Ue - con Trump che parla del rischio che l'Europa veda "cancellata"...

15 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 5 dicembre: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei principali quotidiani di oggi, la guerra in Ucraina con la linea dura di...

16 foto

Delitto Garlasco, dalla condanna di Stasi alle nuove indagini. Tappe

Cronaca

Il 13 agosto 2007 la 26enne viene trovata morta dal fidanzato nella villetta di famiglia nel...

29 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 4 dicembre: la rassegna stampa

Cronaca

Tra i temi in prima pagina sui giornali, in edicola oggi, spiccano gli ultimi sviluppi legati...

16 foto

video in evidenza

    Cronaca: Articoli correlati

    Famiglia nel bosco, parere negativo tutrice su ricongiungimento

    Cronaca

    La tutrice e la curatrice speciale dei tre minori hanno espresso un parere negativo sul...

    Donna uccide la figlia disabile e si suicida a Corleone

    Cronaca

    La donna aveva perso il marito otto mesi fa, un ex infermiere dell'ospedale dei Bianchi, e si era...

    Roma, suv investe pedone all'Eur: morto un 27enne. Indagini in corso

    Cronaca

    Il conducente del veicolo, un Porsche Cayenne, è stato sottoposto agli accertamenti presso...