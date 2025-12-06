Famiglia bosco in Abruzzo, parere negativo tutrice su ricongiugimento

Nuovi sviluppi sul caso della cosiddetta “ famiglia del bosco ” che viveva isolata in un'area boschiva in Abruzzo: è emerso il parere negativo sul ricongiungimento dei tre bambini con i genitori da parte della tutrice Maria Luisa Palladino e della curatrice speciale Marika Bolognese. Intanto, il tribunale per i minorenni dell’Aquila non ha ancora sciolto la riserva sulla richiesta di revoca dell’allontanamento. ( IL NUOVO CASO AD AREZZO ).

Le motivazioni delle avvocate



Nel corso dell’udienza tenuta due giorni fa, secondo quanto appreso da Agi, le due curatrici degli interessi dei tre figli di Catherine Birmingham, 45 anni, e Nathan Trevallion, 51 anni, hanno sottolineato come il periodo di "osservazione" trascorso dall'ingresso dei minori nella struttura protetta di Vasto (di appena una settimana), sia troppo breve per stabilire se le criticità oggetto di valutazione dell’autorità giudiziaria minorile siano superate. L'ordinanza di allontanamento dei bambini risale al 20 novembre, con collocamento in comunità e sospensione della responsabilità genitoriale dopo la mancata osservanza di alcune prescrizioni. Il parere delle due avvocate non è vincolante per la decisione che i giudici del tribunale per i minori devono prendere in questi giorni. Martedì il console australiano in Italia visiterà la struttura protetta di Vasto, mentre l’udienza davanti alla Corte d’Appello civile è fissata per il 16 dicembre.