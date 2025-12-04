Famiglia nel bosco, oggi udienza di comparizione: attesa per decisione

Offerte Sky
Famiglia nel bosco in Abruzzo, oggi udienza di comparizione: attesa per decisione

©Ansa

Il Tribunale dei minorenni dell'Aquila ha convocato nel pomeriggio gli avvocati di Nathan e Catherine, i genitori dei tre minori allontanati dalla famiglia che viveva nel bosco a Palmoli. Per i minori ci saranno la curatrice speciale e la tutrice. I legali: “Speriamo nel ricongiungimento. Forniremo elementi utili”

Al Tribunale per i Minorenni dell'Aquila è il giorno dell'udienza di comparizione per il caso dei tre minori allontanati dalla propria famiglia che viveva nel bosco a Palmoli, in provincia di Chieti. "Abbiamo fiducia nella magistratura, speriamo nel ricongiungimento, forniremo altri elementi utili, ma per ora non possiamo dire nulla”, ha detto l'avvocata Danila Solinas all’ingresso. "Stiamo lavorando bene", ha aggiunto rispondendo alle domande dei giornalisti riferite alla strategia difensiva da attuare in udienza. L'altro avvocato della famiglia, Marco Femminella, ha rinviato ogni commento a dopo l’udienza (IL NUOVO CASO AD AREZZO).

Udienza di comparizione per avvocati, curatrice e tutrice

Si attende l'esito dell’udienza, che è iniziata nel pomeriggio. Non sono presenti i genitori dei tre minori, Nathan e Catherine. Per la coppia ci sono gli avvocati Femminella e Solinas mentre per i minori partecipano la curatrice speciale Marika Bolognese, e la tutrice, Maria Luisa Palladino. Secondo quanto si è appreso, l'udienza potrebbe durare almeno un paio d'ore. Si fa largo l'ipotesi secondo cui i giudici si riserveranno la decisione per valutare i nuovi elementi annunciati dai legali della famiglia.

