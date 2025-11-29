Abruzzo, famiglia nel bosco: coniugi verso l'ok a casa offerta gratis

Un ristoratore di Ortona, originario di Palmoli, ha offerto in comodato gratuito un proprio casolare appena ristrutturato per permettere alla famiglia di riunirsi in un ambiente di loro gradimento che permetterà loro di continuare lo stile di vita che prediligono. Nathan e Catherine, i genitori dei tre bambini allontanati dal Tribunale dei minori dell’Aquila e trasferiti in una struttura protetta, sono rimasti “molto impressionati”
I genitori della “famiglia nel bosco”, Nathan e Catherine, sono rimasti “affascinati” da un casolare nel bosco di Palmoli, offerto gratuitamente per un periodo da un ristoratore di Ortona, originario del paese. Il padre dei tre bambini allontanati dal Tribunale dei minori dell’Aquila e trasferiti in una struttura protetta, si è recato nella struttura, situata sempre nell'area verde della zona, e - come racconta il proprietario - è rimasto molto impressionato dalla residenza autonoma immersa nella natura con almeno due ampie stanze di cui una cucina, un pozzo dove poter prelevare l'acqua, il bagno a secco e locali per gli animali.
L’offerta
"È rimasto molto affascinato dalla casa - ha dichiarato all'Ansa Armando Carusi, proprietario del casolare -. Non ha fatto in tempo a vedere l'esterno che è la parte più bella: c'è una fonte con la sorgente. Un posto unico". Il ristoratore vive ad Ortona, sul litorale abruzzese, e ha offerto in comodato gratuito la struttura appena ristrutturata per permettere alla famiglia di riunirsi in un ambiente di loro gradimento che permetterà loro di continuare lo stile di vita che prediligono.
Le parole del proprietario
"È la casetta dove sono nato e dove ho vissuto con i mei genitori che ora non ci sono più - prosegue Carusi -. Da piccolo con la mia famiglia abbiamo fatto la vita che Nathan e Catherine stanno facendo ora: senza riscaldamento e per questo ogni camera ha un camino. C'è anche l'acqua corrente. L'avevo ristrutturata per una locazione turistica. Non mi scandalizzo dello stile di vita della famiglia nel bosco perché l'ho vissuta anche io da piccolo". "Nathan è rimasto colpito anche da alcuni attrezzi in legno antichi presenti in cucina - conclude il ristoratore -. C'è anche la possibilità di filare la lana come si faceva una volta. E questo gli è piaciuto moltissimo. È un appassionato di queste cose. Ho inviato molte foto a Nathan dell'esterno che ha condiviso con la moglie Catherine. Mi ha detto che è bastato quello che ha visto. L'interno gli è piaciuto moltissimo”.
I genitori: “Non abbiamo rifiutato gli aiuti”
Nei giorni scorsi, Nathan e Catherine avevano rotto il silenzio con una lunga lettera in cui hanno presentato la loro versione dei fatti. Hanno smentito di aver rifiutato le offerte di aiuto provenienti dal Comune di Palmoli e da privati, che avevano messo a disposizione una sistemazione alternativa durante i lavori di ristrutturazione del loro casolare immerso nel bosco. Hanno poi rivendicato anche la propria filosofia di vita, basata sulla scelta di crescere i figli in un contesto naturale e su un approccio educativo improntato all'autonomia e all'apertura mentale. Inoltre hanno precisato di aver potuto comprendere bene solo due giorni fa, grazie alla traduzione integrale in inglese, la portata dell'ordinanza che ha disposto l'allontanamento dei loro tre bambini: una difficoltà linguistica che avrebbe pesato sulla comunicazione con le istituzioni e sulla risposta alle richieste formali.
Cosa succede ora
Intanto il ricorso alla Corte d'Appello deve essere depositato entro oggi, sabato 29 novembre, dagli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas. Sul territorio prosegue la mobilitazione. Il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, racconta di ricevere quotidianamente offerte gratuite di aiuto da professionisti — pediatri, ingegneri, geometri, imprenditori — pronti a contribuire al ricongiungimento della famiglia. Per il fine settimana è in programma una raccolta di firme organizzata dalla Lega Abruzzo nei maggiori centri della regione.