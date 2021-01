9/21 ©Ansa

I nuovi casi registrati in Emilia Romagna sono 1.178. Il tasso di positività scende al 7,4%, su 15.833 tamponi effettuati. I dati dei ricoveri: otto pazienti in meno nelle terapie intensive e 11 in meno nei reparti non critici. L'unico dato in aumento è quelle delle vittime, che sono 66

Speranza alla Camera: "Serve unità, siamo all'ultimo miglio"