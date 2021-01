Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime news. DIRETTA

(

IL BOLLETTINO

,

LE MAPPE

,

LE GRAFICHE

)

Quasi tutt'Italia in zona arancione e divieto di spostarsi tra regioni fino al 15 febbraio, con Lombardia e Sicilia che da domenica potrebbero essere zona rossa: è la stretta anti-Covid prevista dal nuovo dpcm in vigore da domani. Confermato il coprifuoco dalle 22 e il divieto all'asporto dalle 18. Oggi prevista la protesta dei ristoratori. Scuola, da lunedì superiori in presenza al 50%. Altri 522 intanto i decessi. Il tasso di positività risale al 10,7%. In calo invece le terapie intensive. I vaccini somministrati in Italia sono stati finora oltre 972 mila. Germania verso un lockdown rafforzato. In Cina contagi ai massimi da marzo