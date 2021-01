Covid, Consiglio dei ministri approva piattaforma online per vaccini

Il nuovo decreto legge anti- Covid , approvato dal Consiglio dei Ministri, istituisce una piattaforma online per agevolare la distribuzione dei vaccini a livello nazionale. "In considerazione della necessità di agevolare l’attuazione del piano vaccinale per la prevenzione del contagio da Covid -19, in coerenza con le vigenti disposizioni europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali, è istituita, una piattaforma informativa nazionale idonea ad agevolare, sulla base dei fabbisogni rilevati, le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento", precisa il Consiglio dei Ministri nel comunicato stampa dedicato diffuso da palazzo Chigi.

Vaccino: piattaforma supporta operazioni di prenotazione



La nuova piattaforma online, su istanza della Regione o Provincia autonoma, offre anche un supporto nelle "operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, e di certificazione delle stesse, nonché le operazioni di trasmissione dei dati al Ministero della salute", si legge. Il decreto proroga anche lo stato d'emergenza fino al 30 aprile, e conferma fino al 15 febbraio, il divieto già in vigore di ogni spostamento tra Regioni o Province autonome diverse, con l’eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Rimane comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.



Decreto legge: ok a visite a casa di parenti e amici



Il nuovo decreto legge, approvato dal Consiglio dei Ministri, introduce anche ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del Covid-19, che saranno in vigore dal 16 gennaio fino al 5 marzo 2021, sull’intero territorio nazionale. Da sabato 16 gennaio, come riporta il comunicato pubblicato sul sito ufficiale del Governo, sarà "consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione". La persona o le due persone che si spostano, come precisa il documento, "potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono". "Tale spostamento - si legge ancora nel dl - può avvenire all’interno della stessa Regione, in area gialla, e all’interno dello stesso Comune, in area arancione e in area rossa, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai Comuni fino a 5.000 abitanti".