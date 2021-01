4/7 ©Ansa

“Qualora la mobilità sia limitata all'ambito territoriale comunale - si legge ancora nella bozza del dl - sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia"