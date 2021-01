Conferenza stampa Iss, Brusaferro: Italia è in una fase di ricrescita

"Non c'è comune in Italia che non abbia segnalato dei casi quindi il virus circola in tutte le aree del Paese". Così il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità illustrando il consueto monitoraggio settimanale del Ministero della Salute e dell’Iss

"L'Europa è sempre in piena pandemia e ciò vuol dire che dobbiamo stare sempre molto attenti a adottare tutte le misure nazionali e europee per poterla controllare. L'Italia è in una fase di ricrescita ma di crescita lieve e grazie alle misure non ci troviamo di fronte a impennata della curva". Lo ha dichiarato il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità ( Iss ) Silvio Brusaferro nel corso della conferenza stampa sull'analisi dei dati del monitoraggio regionale della cabina di regia. "C'è una crescita in quasi tutte le regioni ma in Veneto e nella Provincia autonoma di Trento c'è una decrescita anche se in Veneto l'incidenza resta alta", ha spiegato ancora Brusaferro.

Brusaferro: "Virus in tutte le aree del Paese"



approfondimento

Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime news. DIRETTA

Lo stesso presidente dell'Iss ha segnalato poi che "non c'è comune in Italia che non abbia segnalato dei casi quindi il virus circola in tutte le aree del Paese". Anche "l'Europa è sempre in piena pandemia", ha aggiunto, "ci sono zone di colore rosso intenso che si spostano di settimana in settimana ma rimangono persistenti", da qui la necessità di "adottare tutte le misure a livello nazionale e regionale in primis per quanto ci riguarda ma anche a livello europeo per poterla controllare".

Brusaferro: "Curva inizia a decrescere lentemante"



"La curva inizia a decrescere lentamente ma va confermato", ha poi dichiarato il presidente dell'Iss nel corso della conferenza stampa organizzata al ministero della Salute. Quanto alla situazione negli ospedali, "la curva dell'occupazione dei posti letto in terapie intensiva e area medica si è un pò fermata, quindi siamo ancora in una fase di stabilità". "La probabilità che si possa pero superare la soglia critica, però, riguarda molte regioni ed è opportuno intervenire tempestivamente", ha precisato Brusaferro.

Brusaferro: "Rt e incidenza salgono ma primi frutti misure"



La situazione, ha poi spiegato Brusaferro, "indica che l'Rt e incidenza sono aumentati ma va riconosciuto che l'aumento contenuto dell'incidenza è frutto degli sforzi fatti negli ultimi 15 giorni". "Ci sono regioni come Veneto, Bolano e Friuli Venezia Giulia e PA Bolzano, che hanno però incidenze particolarmente elevate. Siamo quindi in una fase delicata in cui sono richieste rigorose misure di mitigazione per fare sì che la curva si appiattisca sempre di più e poi possa decrescere anche in una stagione caratterizzata dall'influenza", ha quindi ribadito il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss).