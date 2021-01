Covid, Arcuri: “Da lunedì Pfizer consegnerà il 29% di dosi in meno”

La struttura commissariale per l'emergenza Covid-19 ha comunicato che Pfizer ha annunciato unilateralmente "che a partire da lunedì consegnerà al nostro Paese circa il 29 per cento di fiale di vaccino in meno rispetto alla pianificazione che aveva condiviso”. Decisione unilaterale anche su scelta dei centri per la distribuzione. Si chiede di “rivedere intenti o azioni perché con meno dosi è un problema proseguire le vaccinazioni" Condividi:

"Alle 15,38 di oggi la Pfizer ha comunicato unilateralmente che a partire da lunedì consegnerà al nostro Paese circa il 29 per cento di fiale di vaccino in meno rispetto alla pianificazione che aveva condiviso con gli uffici del Commissario e, suo tramite, con le Regioni italiane”. La notizia è arrivata dalla struttura Commissariale per l'emergenza Covid diretta da Domenico Arcuri (TUTTE LE NEWS SUI VACCINI). Inoltre, è stato riferito, “Pfizer ha unilateralmente deciso in quali centri di somministrazione del nostro Paese ridurrà le fiale inviate e in quale misura. Analoga comunicazione è pervenuta a tutti i Paesi della Ue. La Pfizer ha altresì annunciato che non può prevedere se queste minori forniture proseguiranno anche nelle prossime settimane, né tantomeno in che misura” (COVID: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI).

“Grave scelta Pfizer. Riveda intenti o azioni" leggi anche Vaccini, Pfizer: "Consegne rallenteranno a gennaio-febbraio" La struttura commissariale per l'emergenza Covid diretta da Domenico Arcuri prosegue spiegando che "il Commissario all'emergenza, preso atto della gravità della comunicazione nonché della sua incredibile tempistica, ha inviato una formale risposta a Pfizer Italia, nella quale esprime il proprio disappunto, indica le possibili conseguenze di una riduzione delle forniture e chiede l'immediato ripristino delle quantità da distribuire nel nostro Paese. Riservandosi, in assenza di risposte, ogni eventuale azione conseguente in tutte le sedi. Il Commissario ha quindi chiesto a Pfizer di rivedere i propri intenti e auspica di non essere costretto a dover tutelare in altro modo il diritto alla salute dei cittadini italiani".