“I leader politici debbono dare il buon esempio – ha scritto Berlusconi in una lettera al Corriere della Sera - e possono farlo insieme. Questo non cancellerebbe ovviamente nessuna distinzione politica, anche in merito alla gestione di questa crisi, ma significherebbe che la politica sa anche unirsi per uno scopo alto e nobile. Dobbiamo fare noi per primi quello che chiediamo agli italiani di fare, per il bene di tutti”