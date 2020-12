14/21 ©Ansa

Scendono a 4.010 gli attualmente positivi al Covid in Umbria. Sono 180 nuovi casi, (26.767), 485 guariti (22.208), e otto nuove vittime (549). Analizzati 3.106 tamponi, (467.015), con un tasso di positività del 5,79 per cento (ieri 5,34). Ancora segno meno per i ricoverati in ospedale (ora 312), cinque in meno di ieri; 42 pazienti (ieri 47) in terapia intensiva