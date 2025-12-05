Incidente bus Mestre, chiusa l'inchiesta: gli indagati sono sette

L’avviso di conclusione delle indagini attribuisce agli indagati, sette dirigenti del Comune, a seconda delle posizioni, ipotesi di reato che spaziano dall’omicidio colposo alle lesioni colpose e stradali, fino al crollo colposo. Nella strage del bus precipitato dal cavalcavia superiore di Marghera nell'ottobre del 2023 morirono 22 persone e 14 rimasero ferite. Non risulta invece indagato l'amministratore delegato della società La Linea Massimo Fiorese, per il quale i pm potrebbero chiedere l'archiviazione

SI è chiusa l'inchiesta giudiziaria sulla tragedia del bus precipitato dal cavalcavia di Marghera nell’ottobre 2023. Dopo mesi di accertamenti, i magistrati della Procura di Venezia hanno definito il perimetro delle responsabilità: sono sette gli indagati per la tragedia, tutti dirigenti del Comune. Resta fuori dal provvedimento l’amministratore delegato della società La Linea, Massimo Fiorese, per il quale i pm valutano l’archiviazione.