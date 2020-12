Cashback, l’offerta di Poste Italiane: 1 euro in più con Postepay

L’8 dicembre è iniziato il programma che nella fase sperimentale del mese di dicembre prevede rimborsi del 10% fino a un massimo di 150 euro per chi acquisterà in negozi fisici effettuando pagamenti elettronici. Chi è titolare di una delle carte emesse dalle Poste può iscriversi al piano cashback sulle app BancoPosta o PostePay. Postepay Cashback permette di ricevere 1 euro per ogni transazione uguale o superiore a 10 euro e per un massimo di 10 euro giornalieri