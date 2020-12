20/24 ©Ansa

Su 11.223 tamponi in Puglia sono stati registrati 1.813 casi positivi al Covid in 24 ore: 667 in provincia di Bari, 215 in provincia di Brindisi, 332 nella provincia Bat, 258 in provincia di Foggia, 103 in provincia di Lecce, 219 in provincia di Taranto, 7 residenti fuori regione, 12 di residenza non nota. Trentaquattro i decessi: 12 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 9 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 10 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 878.289 test: 49.991 sono i casi attualmente positivi