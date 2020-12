Covid, Piano strategico vaccino: priorità per oltre 6 milioni persone

Rientrano nel conteggio dei 6.416.372 soggetti, 1.404.037 operatori sanitari e sociosanitari che operano a livello nazionale, 570.287 persone tra personale ed ospiti dei presidi residenziali per anziani e 4.442.048 over 80

Quanti soggetti rientrano nelle categorie a cui verrà data priorità appena saranno disponibili le prime dosi di vaccino contro il Covid-19? Secondo una stima effettuata nell'ambito del Piano strategico vaccinale, in base ai dati Istat, Ministero della Salute, Regioni e Commissario straordinario, i primi a ricevere l'inoculazione corrispondono in totale a 6.416.372 persone. Nello specifico, rientrano nel conteggio 1.404.037 operatori sanitari e sociosanitari che operano a livello nazione, 570.287 soggetti tra personale ed ospiti dei presidi residenziali per anziani e 4.442.048 persone di età superiore agli 80 anni.

La categoria compresa tra i 60 e i 79 anni di età, che verrà vaccinata in una delle fasi successive, secondo le stime ammonta invece a circa 13.432.005 individui. Mentre i pazienti cronici sono 7.403.578.