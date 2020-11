3/11 ©Fotogramma

In Piemonte sono circa una trentina gli studenti che si sono ritrovati davanti al liceo Gioberti, nel centro di Torino, per la manifestazione 'School for future'. In via Sant'Ottavio è il secondo venerdì che si danno appuntamento, per protestare contro la didattica a distanza

