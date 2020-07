Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime notizie. LIVE

Casa Bianca: "Studio conferma clorochina efficace"

La Casa Bianca rilancia sull'efficacia dell'idrossiclorochina contro il coronavirus. Peter Navarro, advisor del presidente Donald Trump per il commercio e le politiche industriali, sottolinea come in uno studio del sistema ospedaliero Henry Ford del Michigan si rilevi una riduzione dei decessi del 50% se il farmaco viene assunto nella fase iniziale dell'infezione e senza effetti collaterali. "E questo significa che se avessimo utilizzato l'idrossiclorochina fin dall'inizio, avremmo potuto salvare decine di migliaia di morti", ha dichiarato Navarro a bordo dell'Air Force One diretto con il presidente al Monte Rushmore per dare il via ai festeggiamenti per il 4 luglio.