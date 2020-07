1/10 ©Ansa

I voucher per viaggi e vacanze cancellati a causa del coronavirus fino al 30 settembre saranno validi per 18 mesi, terminati i quali, se non saranno stati utilizzati per altre prenotazioni, daranno diritto al rimborso. Lo prevedono alcuni emendamenti al decreto Rilancio approvati in commissione Bilancio della Camera, in attesa dell'approvazione in Parlamento

Le misure del decreto Rilancio