Istat: “Il coronavirus aumenta disuguaglianze e fa crollare natalità"

L'istituto nazionale di statistica presenta il Rapporto annuale 2020, che tiene conto dell'emergenza sanitaria. Sul mercato del lavoro ne hanno risentito donne e giovani. La chiusura della scuole, poi, può aver prodotto un aumento del divario tra i bambini in termini di 'digital divide'. Stimati inoltre 10mila nati in meno, ripartiti per un terzo nel 2020 e per due terzi nel 2021

L’aumento delle disuguaglianze

approfondimento

Coronavirus, la situazione in Italia: grafici e mappe

A dimostrare le disuguaglianze, secondo l’istituto nazionale di statistica, sono "i differenziali sociali riscontrabili nell'eccesso di mortalità causato dal Covid-19", con i meno istruiti maggiormente colpiti. Sul mercato del lavoro hanno risentito dell'emergenza donne e giovani, più presenti nel settore dei servizi, impattato dalle conseguenze del Covid. La chiusura della scuole, poi, può aver prodotto un aumento delle diseguaglianze tra i bambini in termini di 'digital divide' e di sovraffollamento abitativo.

Stimati 10mila nati in meno

L’Istat stima inoltre un’ulteriore accelerazione del calo di natalità. ”Recenti simulazioni, che tengono conto del clima di incertezza e paura associato alla pandemia in atto, mettono in luce un suo primo effetto nell'immediato futuro; un calo che dovrebbe mantenersi nell'ordine di poco meno di 10mila nati, ripartiti per un terzo nel 2020 e per due terzi nel 2021". E La prospettiva peggiora se si tiene conto dello shock sull'occupazione. I nati scenderebbero a circa 426mila nel bilancio finale del corrente anno, per poi ridursi a 396mila, nel caso più sfavorevole, in quello del 2021"