L'Iran ha rilasciato l'attivista Nahid Taghavi dopo quattro anni

L'iraniana-tedesca Nahid Taghavi è stata rilasciata dopo quattro anni di carcere in Iran: lo rende noto la famiglia. Taghavi, che ora ha quasi 70 anni, è stata arrestata a Teheran il 16 ottobre 2020, "esclusivamente per aver esercitato pacificamente i suoi diritti umani", secondo la dichiarazione dell'organizzazione per i diritti umani Amnesty International del 2021. Le era stato concesso da settembre di lasciare il carcere di Evin usufruendo della possibilità di arresti domiciliari con il braccialetto elettronico.

Era stata condannata a 10 anni

Nell'agosto 2021, scrive Cnn, la giustizia iraniana ha dichiarato Taghavi colpevole di accuse legate alla sicurezza nazionale, accuse da lei negate, ed è stata condannata a 10 anni e otto mesi di carcere, ha affermato Amnesty. Taghavi si trova già in Germania.