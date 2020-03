Conte: seguiamo le regole e l’Italia si rialzerà

"Seguiamo le regole e l'Italia si rialzerà, la vera differenza ora la devono fare tutti i cittadini". In un'intervista a la Repubblica, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, lancia un appello ai cittadini italiani: "Dobbiamo fidarci degli scienziati - esorta Conte - manteniamo la distanza di un metro, evitiamo baci, abbracci, strette di mano, rispettiamo le altre regole. Per parte nostra, con il decreto-legge approvato venerdì sera abbiamo predisposto un piano straordinario per rinforzare il personale medico e infermieristico, mentre con altre iniziative ci siamo garantiti alcune linee produttive, qui in Italia, per disporre di attrezzature specialistiche per terapia intensiva e sub-intensiva". Conte, che confessa di aver fatto anche lui il tampone e di essere risultato "negativo", dice anche che chiedere le scuole "non è stata una decisione facile" in quanto "sappiamo che stiamo chiedendo alle famiglie e ai tanti genitori con figli uno sforzo non trascurabile". Tuttavia, "nei prossimi giorni avremo un quadro più chiaro sugli effetti delle misure adottate e decideremo se prolungare questa misura, comunicandola per tempo alle famiglie".